Antonio odnio pobjedu u 'Večeri za 5': 'Pokazao sam da nešto znam, sretan sam, sve ćemo mi to popiti i pojesti'

Današnja domaćica Ruža završila je, pak, na četvrtom mjestu! Damir joj je dao sedam, a Mladen osam bodova. Zamjerili su joj slanoću i ulje u jelima. Antonio je Ruži dao devet bodova, a Ksenija je jedina okrenula 10 bodova

Ruža je ekipu ugostila u domu za umirovljenike, u kojem živi već godinama. U njemu je i spravila večeru, a pripravu jela započela je desertom nazvanim 'Rebrasto i sočno'. "Da nije neka teletina došla u desert?", kroz smijeh se zapitao Antonio. "Možda batat u desertu", dodao je Damir. Uskoro je Ruža otkrila da će za desert raditi tulumbe. Uslijedilo je glavno jelo naziva 'Baš šareno'. "To će ti biti špinat", otkrio je Mladen Damiru. "Radujem se vidjeti kako će izgledati", zaključila je, pak, Ksenija. "Teletina, ja to ne mogu, ne da mi duša, ali ništa to neće umanjiti moju ocjenu", dodala je. Rolana mesna štruca od teletine i batat kao prilog - glavno jelo baka Ruža spremila je s lakoćom, a onda se okrenula predjelu 'Lagano i fino'. "Paprika i pršut", ocijenio je Antonio, a Ruža je otkrila da će ekipi spraviti paprike punjene povrćem.