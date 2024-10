Antonio osvojio 37 bodova, ekipa zadovoljna atmosferom: Ima nas svakakvih, zakon!"

Slijedila je priprema predjela, juhe od fazana nazvane 'Leti, leti lopta od perja'.

Fazan leti, pa vjerojatno ili perkelt od fazana ili juha od fazana, pretpostavljam da je kandidat lovac," ispravno je zaključio Mladen za Antonija koji rado ide u lov sa svojim ocem.

Ako bi bila juha od fazana bilo bi predivno, a ako i ne dobro, samo da je dobro skuhano", rekla je Ruža.

Antonio od svojih kolega očekuje da su kandidati jednostavni Slavonci koji vole društvo, a Damir je rekao: Očekujem dobru atmosferu, zabavno društvo, večera kao večera bi trebala biti ukusna, ali nije toliko ni do večere, koliko do atmosfere i do društva i da se lijepo provedemo."

Prije dolaska gostiju preostalo je pripremiti 'Voćnu utakmicu', tortu od biskvita, kreme od jogurta, ananasa, breskvi i borovnica.