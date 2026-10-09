Antun (78) iz 'Večere za 5' ima impresivan hobi: 'Za ovu krunicu od papira trebala su mu dva mjeseca'

Posljednji dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' za svoje je protukandidate kuhao umirovljenik Antun Zorman (78), koji je prije nego što se prihvatio kuhače gledateljima otkrio svoju kreativnu stranu. Naime, Antun se već godinama bavi izradom raznih predmeta od papira, a njegove rukotvorine zahtijevaju mnogo strpljenja, vremena i preciznosti.
"Izrađujem razne stvari od papira. Dosad sam napravio razne veličine krunica. Za ovu je trebalo jedno dva mjeseca. Bavim se tim oko sedam godina", otkrio je Antun, pokazujući jednu od svojih rukotvorina.
No krunice nisu jedino što izrađuje. Među njegovim radovima nalaze se i modeli tramvaja, bicikla te panoramskog kotača, a sve ih je izradio od papira.
Koliko je ponosan na svoj hobi, pokazuje i činjenica da njegove radove mogu razgledati i drugi.
"Moja stalna izložba je u pothodniku grada Osijeka i tko god je zainteresiran može da vidi", otkrio je Antun.
Ovaj kreativni umirovljenik tako je prije nego što je pokazao svoje kulinarske vještine gledateljima predstavio još jedan svoj talent, kojim se uspješno bavi već sedam godina.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.