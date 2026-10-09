Antun (78) iz 'Večere za 5' ima impresivan hobi: 'Za ovu krunicu od papira trebala su mu dva mjeseca'

Antun Zorman (78), posljednji domaćin slavonskog tjedna 'Večere za 5', prije kuhanja pohvalio se nesvakidašnjim hobijem. Već sedam godina od papira izrađuje različite predmete, od krunica do tramvaja i panoramskog kotača

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Posljednji dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' za svoje je protukandidate kuhao umirovljenik Antun Zorman (78), koji je prije nego što se prihvatio kuhače gledateljima otkrio svoju kreativnu stranu. Naime, Antun se već godinama bavi izradom raznih predmeta od papira, a njegove rukotvorine zahtijevaju mnogo strpljenja, vremena i preciznosti.

icon-expand icon-close icon-close Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

"Izrađujem razne stvari od papira. Dosad sam napravio razne veličine krunica. Za ovu je trebalo jedno dva mjeseca. Bavim se tim oko sedam godina", otkrio je Antun, pokazujući jednu od svojih rukotvorina. No krunice nisu jedino što izrađuje. Među njegovim radovima nalaze se i modeli tramvaja, bicikla te panoramskog kotača, a sve ih je izradio od papira.

icon-expand Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

Koliko je ponosan na svoj hobi, pokazuje i činjenica da njegove radove mogu razgledati i drugi.

icon-expand Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

"Moja stalna izložba je u pothodniku grada Osijeka i tko god je zainteresiran može da vidi", otkrio je Antun.

icon-expand Antun, Večera za 5 FOTO: RTL