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Večera za 5

Antun razočaran reakcijama gostiju u 'Večeri za 5', no imao je asa u rukavu: 'Pripremio sam im nagradnu igru'

Antun je bio pomalo razočaran reakcijama gostiju na svoje glavno jelo u 'Večeri za 5', no odlučio ih je razveseliti na drugi način. Dok je pripremao desert, organizirao je nagradnu igru s lopticama za stolni tenis, a Spomenka se odmah pokazala posebno uspješnom

RTL.hr
09.10.2026 18:40

Posljednji domaćin slavonskog tjedna 'Večere za 5', umirovljenik Antun Zorman (78), nije bio osobito zadovoljan reakcijama svojih gostiju na glavno jelo. Ipak, nije dopustio da mu to pokvari raspoloženje, već je odlučio atmosferu popraviti zanimljivom nagradnom igrom.

Antun, Asia Express
Antun, Asia Express FOTO: RTL

"Dojmovi su razočarajući. Važno mi je da sam ih iznenadio izgledom. Ako ih nije riba razveselila, nadam se da će ih razveseliti ono što sam im pripremio, a to je nagradna igra", otkrio je Antun.

Dok je u kuhinji pripremao desert za posluživanje, svojim je gostima dao zadatak koji je trebao unijeti malo zabave za stol. Podijelio im je loptice za stolni tenis kojima su trebali pokušati pogoditi čašice postavljene na drugom kraju stola.

Antun, Večera za 5
Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

Pravila su bila jednostavna – tko uspije ubaciti lopticu u čašicu, osvaja nagradu koja se u njoj nalazi.

Natjecatelji su tako dobili priliku okušati se u nešto drukčijem izazovu, a posebno se istaknula Spomenka, kojoj je uspjelo pogoditi čašicu već pri prvom pokušaju.

"Meni je uspjelo od prve. Moram se pohvaliti", ponosno je komentirala Spomenka.

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4f2555b74c_1078456 FOTO: Video

Iako reakcije na glavno jelo nisu bile onakve kakvima se Antun nadao, domaćin je pokazao da je za svoje goste pripremio i dodatno iznenađenje, kojim je pokušao unijeti malo veselja u završnu večeru slavonskog tjedna.

večera za 5 antun
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