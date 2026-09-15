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Večera za 5

Antun zabavio goste u 'Večeri za 5', pogledajte što je odgovorio Katarini kad je pitala: 'Jesam li slatka'

Nakon ukusne večere i ocjenjivanja jela, Antun je odlučio dodatno opustiti atmosferu među gostima. Umjesto ozbiljnih razgovora, na stol je stigla igra koja je brzo donijela smijeh, ali i nekoliko neočekivanih pitanja

RTL.hr
15.09.2026 19:00

Pred sam kraj večeri ovotjedni kandidat 'Večere za 5' Antun je svojim gostima pripremio još jedno iznenađenje – igru "Pogodi tko". Pravila su bila jednostavna: svatko je na čelo zalijepio cedulju s natpisom, a pomoću pitanja morao je otkriti što piše.

Večera za 5, Pogodi tko
Večera za 5, Pogodi tko FOTO: RTL

Kako bi igra bila povezana s temom večeri, natpisi nisu bili osobe, već različite prehrambene namirnice. Tako se Katarina našla u ulozi mozzarelle i pokušavala doznati svoj "identitet".

Večera za 5, Pogodi tko
Večera za 5, Pogodi tko FOTO: RTL

U jednom trenutku odlučila je provjeriti ono najvažnije pa je upitala: "Jesam li slatka?" Antun se našao u nezgodnoj situaciji, ali odgovorio je iskreno – "Ne".

Večera za 5, Pogodi tko
Večera za 5, Pogodi tko FOTO: RTL

Pitanje i odgovor izazvali su smijeh za stolom, a igra je dodatno opustila atmosferu među gostima koji su se nakon večere prepustili zabavi.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.

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Večera za 5

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