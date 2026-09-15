Antun zabavio goste u 'Večeri za 5', pogledajte što je odgovorio Katarini kad je pitala: 'Jesam li slatka'

Pred sam kraj večeri ovotjedni kandidat 'Večere za 5' Antun je svojim gostima pripremio još jedno iznenađenje – igru "Pogodi tko". Pravila su bila jednostavna: svatko je na čelo zalijepio cedulju s natpisom, a pomoću pitanja morao je otkriti što piše.

Kako bi igra bila povezana s temom večeri, natpisi nisu bili osobe, već različite prehrambene namirnice. Tako se Katarina našla u ulozi mozzarelle i pokušavala doznati svoj "identitet".

U jednom trenutku odlučila je provjeriti ono najvažnije pa je upitala: "Jesam li slatka?" Antun se našao u nezgodnoj situaciji, ali odgovorio je iskreno – "Ne".

Pitanje i odgovor izazvali su smijeh za stolom, a igra je dodatno opustila atmosferu među gostima koji su se nakon večere prepustili zabavi.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.