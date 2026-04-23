Autohtoni desert koji priča priču: Bračka skuta kao zvijezda 'Večere za 5'

U popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5 ', ovotjedni domaćini, brački vatrogasci, pokazali su da se osim s vatrom vješto nose i s kuhačom. Posebnu pažnju gledatelja i svojih gostiju privukao je Nikola, od milja zvan Čarli, koji je za kraj svoje večere pripremio desert duboko ukorijenjen u tradiciju otoka Brača, ali s jednim posve neočekivanim, djetinjastim obratom

Nikolina večera bila je posveta moru i otoku, no desert nazvan "Gulozača" bio je šećer na kraju u svakom smislu te riječi. Kako je sam domaćin objasnio, naziv jela dolazi od riječi "guloz", što na Braču označava osobu koja nešto jako voli ili obožava. "Štogod je više jedeš, više i pita", komentirao je jedan od gostiju, savršeno opisujući esenciju ovog jednostavnog, a opet bogatog deserta.

Gulozača - slatkiš koji priziva još

Osnovu "Gulozače" čini bračka skuta, autohtoni specijalitet koji svjedoči o snalažljivosti i tradiciji otoka. Čarli je detaljno opisao kako nastaje ovaj mladi ovčji sir. "Radi se od mladoga ovčjeg sira. Kad ovca izleže janjce, oni se odvajaju od mame i mama se muze", objasnio je, dodajući kako se u prošlosti, u siromaštvu, iskorištavalo sve što se moglo, pa je tako i skuta postala nezaobilazan dio bračke kuhinje. Danas je cijenjena delicija, osobito jer je sezonska i dostupna samo u određeno doba godine.

Spoj tradicije i djetinjstva na tanjuru

Priprema deserta bila je jednako iskrena kao i priča iza njega. Svježu skutu Čarli je pomiješao s grubo sjeckanim orasima i sve prelio domaćim medom. "To je u biti ono što daje taj pravi okus. Pravi okus i imaš osjećaj da si na Braču", istaknuo je ponosno. Ipak, ono što je desert učinilo nezaboravnim bio je Čarlijev osobni pečat. Svaku porciju ukrasio je "jarbolom" od karameliziranog šećera i oblakom šećerne vune. Ovaj detalj iznenadio je i oduševio goste, a domaćin je s osmijehom priznao zašto se odlučio na taj korak. "Zato što sam još uvijek djetinjast. Ovo djeca obožavaju, pa sam morao i ja to prezentirati", rekao je.

