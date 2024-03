Bada i Toca bili su u finalu 'Superpara', a sve su dirnuli teškom pričom i divnim odnosom

Otkrila je i zdravstvene posljedice prometne nesreće iz 1995. godine . "Bio je u biti jak sudar, ja sam razbila šajbu glavom, ali se i kičma rastresla u tom torakalnom dijelu. Bila je dosta teška operacija. Dva mjeseca bila sam u kolicima, jedan dio tog perioda provela sam kod kuće, kad me Toca doslovno nosio u kadu na kupanje. To je bio jedan teški period u kojem je pokazao veliko srce", ispričala je Bada.

"Normalno da mi je to sve skupa bilo teško na način što ona to sve proživljava. Naravno da sam onda i ja to proživljavao s njom", dodao je Toca na čega je njegova supruga rekla: "Joj, sad si me rasplakao..."

NoToca nije htio gledati suze na licu svoje supruge: "Je li, nemoj da cmizdriš pred kamerama. Vidiš što je ljubav, kad ti žena plače, ali od sreće", rekao je u šali.

Kasnije su Bada i Toca zbog te njezine odluke odustali od izazova, a ostalim kandidatima ispričali su zašto neće ni pokušati te ih rasplakali. "Ona je bil u komi i doktori su rekli da ne znaju što će s njom, da je biljka", komentirala je Tina kasnije u suzama, a ova priča pogodila je i ostale kandidate.

