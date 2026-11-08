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Večera za 5

Batat, maruni i kokosovo mlijeko: Amela iz 'Večere za 5' podijelila recept za svoju juhu

Amela nam je otkrila kako priprema 'Mirisne Alpe', kremasto predjelo u kojem se spajaju batat, maruni i kokosovo mlijeko

RTL.hr
08.11.2026 08:00

Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' Amela s nama je podijelila recept za svoje predjelo 'Mirisne Alpe'. Riječ je o kremastoj juhi od batata, krumpira, mrkve i maruna, kojoj kokosovo mlijeko daje dodatnu punoću i nježnu aromu. Jednostavna je za pripremu, a spoj slatkastog povrća, maruna i bosiljka čini je odličnim izborom za hladnije dane.

Amela, Večera za 5
Amela, Večera za 5 FOTO: RTL

Sastojci:

1 glavica luka

2 mrkve

2 batata

2 krumpira

200 g maruna

400 ml kokosovog mlijeka

malo ulja

sol

papar

bosiljak

kurkuma

Priprema:

Luk očistite i sitno nasjeckajte, a mrkvu, batat i krumpir ogulite te narežite na manje komade.

U većem loncu zagrijte malo ulja pa kratko prepržite luk. Dodajte mrkvu, batat i krumpir te sve zajedno pirjajte nekoliko minuta kako bi povrće pustilo svoje arome.

Podlijte vodom toliko da povrće bude prekriveno, posolite i popaprite te kuhajte dok sve ne omekša. Pred kraj kuhanja dodajte marune i još kratko prokuhajte.

Kada je povrće potpuno mekano, sve izmiksajte štapnim mikserom u glatku, kremastu juhu. Na kraju ulijte kokosovo mlijeko, dobro promiješajte i još kratko zagrijte na laganoj vatri.

Po potrebi dodatno začinite solju, paprom i kurkumom, a prije posluživanja dodajte malo bosiljka.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 juha od batata i maruna
Večera za 5

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