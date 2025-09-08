Bez pistacije ne možemo niti u 'Večeri za 5', a ovakvo serviranje još nismo vidjeli: 'Torta je prefina!'

Na RTL i platformu Voyo vratila se 'Večera za 5'! Prvi dan prvog tjedna novih epizoda omiljene 'Večere za 5' kuhala je Sandra Landekić, koja je u općini Vrbanja ugostila umirovljenog branitelja Nenada Kračuna, radnika u drvnoj industriji Zlatka Nikolića, frizera Gorana Levara te njegovateljicu Željku Blaževac.

Ekipa je na večeru stigla vrlo raspoložena, a najviše ih se dojmio - desert. Pistacija se ne propušta niti u ovom kulinarskom showu, a ona je bila glavni sastojak Sandrine torte. Goste je dočekalo i neobično serviranje, a za sve to su imali samo riječi hvale.

"Ovo je prefino", rekao je Goran.

Čak je i domaćica na kraju večere zaključila kako je desert bio glavna zvijezda.

