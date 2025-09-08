Emisije
Večera za 5

Bez pistacije ne možemo niti u 'Večeri za 5', a ovakvo serviranje još nismo vidjeli: 'Torta je prefina!'

Torta od pistacija oduševila je ekipu 'Večere za 5'

RTL.hr
08.09.2025 19:30

Na RTL i platformu Voyo vratila se 'Večera za 5'! Prvi dan prvog tjedna novih epizoda omiljene 'Večere za 5' kuhala je Sandra Landekić, koja je u općini Vrbanja ugostila umirovljenog branitelja Nenada Kračuna, radnika u drvnoj industriji Zlatka Nikolića, frizera Gorana Levara te njegovateljicu Željku Blaževac. 

Torta, Večera za 5
Torta, Večera za 5 FOTO: RTL

Ekipa je na večeru stigla vrlo raspoložena, a najviše ih se dojmio - desert. Pistacija se ne propušta niti u ovom kulinarskom showu, a ona je bila glavni sastojak Sandrine torte. Goste je dočekalo i neobično serviranje, a za sve to su imali samo riječi hvale.

"Ovo je prefino", rekao je Goran. 

Čak je i domaćica na kraju večere zaključila kako je desert bio glavna zvijezda. 

'Večeru za 5' ne propustite od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Danas u 'Večeri za 5' kuha Nenad: 'Baš me zanima što će nam prirediti domaćin'

Večera za 5

Sandra je za svoju večeru osvojila visokih 38 bodova: 'Mislim da će mi biti super s ekipom!'

