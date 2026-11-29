SASTOJCI:
- 4 jaja
- 1 čaša jogurta (2dcl)7
- 1 čaša ulja
- 2 čaše brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- Sol po potrebi
- 150g kravljeg sira
- 150 g dimljenog sira
- 150 gdomaće šunke ili kulena
- 4-5 krastavčića
- Žlica milerama na vrh pite
Priprema:
Umutiti jaja mikserom, dodati jogurt, brašno, prašak, malo soli ako sir nije dovoljno slan, dodati ostale sastojke nasjeckane. Dobro izmiješati, sipati u pleh i peći na 200C dok ne porumeni.
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