SASTOJCI:

Priprema:

Umutiti jaja mikserom, dodati jogurt, brašno, prašak, malo soli ako sir nije dovoljno slan, dodati ostale sastojke nasjeckane. Dobro izmiješati, sipati u pleh i peći na 200C dok ne porumeni.

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