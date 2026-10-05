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Večera za 5

Biljana iz 'Večere za 5' deset godina živjela je u Kanadi: 'Tamo je sve kuća-posao'

Novi tjedan popularne kulinarske emisije 'Večera za 5' odveo je gledatelje u Slavoniju i Baranju, gdje je čast da otvori natjecanje pripala Biljani Kozar. Ova pedeset i dvogodišnjakinja iz Luča probila je led i ugostila zaista šaroliko društvo. Iako su gosti imali nekoliko manjih zamjerki na jela, uz zajedničko pjevanje dobre zabave nije nedostajalo

RTL.hr
05.10.2026 18:00

Domaćica Biljana gledateljima se predstavila kao vesela baka troje unučadi, a otkrila je i zanimljive detalje iz svog života. Čak deset godina provela je živeći i radeći u Kanadi, no na kraju se ipak odlučila vratiti u rodni kraj. Priznala je kako se život u inozemstvu i onaj u Hrvatskoj teško mogu usporediti, opisavši kanadsku svakodnevicu kao relaciju kuća posao.

"Tamo je doslovno sve kuća posao, posao kuća. Doslovno bi čovjek u pidžami mogao ići na posao", kazala je Biljana.

Biljana, Večera za 5
Biljana, Večera za 5 FOTO: RTL

Kada je završila pandemija koronavirusa, njezina kći odlučila se vratiti, a Biljana je brzo slijedila njezin primjer jer nije mogla zamisliti život bez obitelji. Ovdje sada uživa u više slobode, vremenu za najdraže i pripremi omiljenih slavonskih jela koja je naučila kuhati od majke i bake.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
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