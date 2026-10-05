Biljana iz 'Večere za 5' deset godina živjela je u Kanadi: 'Tamo je sve kuća-posao'

Domaćica Biljana gledateljima se predstavila kao vesela baka troje unučadi, a otkrila je i zanimljive detalje iz svog života. Čak deset godina provela je živeći i radeći u Kanadi, no na kraju se ipak odlučila vratiti u rodni kraj. Priznala je kako se život u inozemstvu i onaj u Hrvatskoj teško mogu usporediti, opisavši kanadsku svakodnevicu kao relaciju kuća posao.
"Tamo je doslovno sve kuća posao, posao kuća. Doslovno bi čovjek u pidžami mogao ići na posao", kazala je Biljana.
Kada je završila pandemija koronavirusa, njezina kći odlučila se vratiti, a Biljana je brzo slijedila njezin primjer jer nije mogla zamisliti život bez obitelji. Ovdje sada uživa u više slobode, vremenu za najdraže i pripremi omiljenih slavonskih jela koja je naučila kuhati od majke i bake.
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