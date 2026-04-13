Biserka probila led i za svoju večeru osvojila maksimalni broj bodova: 'Stvarno, evo, savršeno'

Prvi dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za Đurđicu, Ivanu, Danicu i Ivana u Zlatar Bistrici kuhala je umirovljenica Biserka. Goste je oduševila večerom i osvojila maksimalnih 40 bodova

icon-close

Domaćica je pripremu započela desertom 'Dedekovi oblizejki', a riječ je bila o salenjacima, hrskavim pecivima s punjenjem od pekmeza od šljiva, koja su naziv dobila po usitnjenom svinjskom salu koje se stavlja u tijesto.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Gospođa Biserka u mirovini je već osam godina i u penziji voli provoditi vrijeme s obitelji, putovati s prijateljima, ići na fešte, izrađivati ruže od krep papira i slušati svoju omiljenu glazbu. Ja sam vesela osoba, vedra i komunikativna i to me drži na životu", kaže Biserka koja svaki dan započinje uz muziku lokalnog radija.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Za glavno jelo pripremala je 'Finoćice moje dece', svinjsku vratinu s krpicama sa zeljem, a na kraju pripremila predjelo 'Babičin froštikelj', pečeni krumpir s čvarcima.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Vidjelo se da je vesela, da nas je dočekala punog srca i da joj niti malo nije bilo krivo što si je dala truda da nas ugosti", komentirala je Đurđica kad se ekipa okupila. Svi su bili odlično raspoloženi, nazdravili za ugodnu večeru i smjestili se za stol.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Okus pravog domaćeg jela", zadovoljno je predjelo komentirala Đurđica, a Danica dodala: Meni je bilo dobro, nemam prigovora." Glavno jelo se također svidjelo ekipi, kako izgledom, tako i okusom. Baš prava mesarska domaća večera, super poslužena, super začinjena, ne preslana, stvarno, evo, savršeno", zadovoljna je bila Đurđica.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Desert nije ništa slabije prošao kod gostiju. Salenjaci su se gostima svidjeli i izgledom i okusom, a podsjetili su ih i na neka okupljanja i uspomene iz djetinjstva. Ekipa se za stolom odlično zabavljala, djelomično i zbog toga što je većina gostiju već prethodno upoznala domaćicu Biserku.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Desert je bio fantastičan. Izgled fantastičan, okus fantastičan, serviranje isto", rekla je Ivana, a Ivan dodao: I osjetilo se to svinjsko salo."

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Domaćica je nakon večere svojim gostima podijelila poklone, licitarska srca i daske za rezanje s motivom 'Večere za 5', a gošće su dobile i cvjetne aranžmane. Onda su se ekipi pridružili Zagorski veseli dečki zasvirali i zapjevali što se svima svidjelo pa je ekipa i zaplesala s domaćicom.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

Teta Bisa bila je stvarno fantastična domaćica, držala je razinu raspoloženja", rekla je Ivana, a Ivan dodao: Mene ona oborila s nogu s tim svojim veseljem." Biba je za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova od svojih više nego zadovoljnih gostiju.

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL

icon-expand Večera za 5 kod Biserke FOTO: RTL