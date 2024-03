Biste li probali ovaj specijalitet 'Večere za 5'? Za desert spojio nespojivo – čvarke i čokoladu: 'To je bilo nešto perfektno!'

Prvi ovotjedni kandidat 'Večeri za 5' bio je organizator gradnje iz Slavonskog Broda Tomislav Toca Župan. Gledatelje RTL-a je već oduševio kada je sa svojom suprugom Badom sudjelovao u emisijama 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i 'Superpar'.

Toca je, kako kaže, umjesto deserta napravio slastice - čokoladne tortice sa slaninom i praline sa čvarcima, a ovaj desert je nazivao 'Ludo i hrabro'. U pripravi mu se pridružila i supruga Toca. ''Neću vam otkriti što je to, to nije desert to su slastice'', objasnio je domaćin Toca svojim gostima. ''Evo ja ću prvi'', dodao je. Mario je rekao kako uopće ne sumnjaju u njega da je to jestivo te da se ne mora brinuti, a protukandidatkinjama se svidjelo posluženo na taj način.

''Desert ovako serviran na postolju je super izgledalo, baš zato jer su bile male čokoladice. Ne znam kako bi se to uopće moglo servirati na tanjur, ljepše je ovako izgledalo'', zaključile su Martina i Karmela. ''Ja ne mogu sama shvatiti o čemu je riječ, ali vidim'', rekla je Martina shvativiši da se radi o čvarcima u pralini.