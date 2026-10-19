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Večera za 5

Bit će vatreno u 'Večeri za 5'! Iris se zapalio papir za pečenje: 'Sad ću zapaliti atmosferu'

U zagrebačkom tjednu 'Večere za 5' neće nedostajati uzbuđenja, a jedna od najdramatičnijih situacija očekuje kandidatkinju Iris. Tijekom njezine večere zapalit će se papir za pečenje, no domaćica će i iz te nezgode izvući duhovit komentar

RTL.hr
19.10.2026 18:00

U prvim minutama prve ovotjedne epizode 'Večere za 5' gledatelji su dobili uvid u ono što ih očekuje tijekom zagrebačkog tjedna. A sudeći prema najavi, bit će itekako uzbudljivo, posebno u kuhinji kandidatkinje Iris, gdje će u jednom trenutku čak izbiti i vatra.

Dok je s gostima boravila u dvorištu, Iris je osjetila neobičan miris koji ju je odmah zabrinuo. "Joj, da mi nije nešto zagorjelo", upitala se, a jedna od gošći pokušala ju je umiriti: "Ne, ne, ovo su samo neki ugodni mirisi."

Iris, Večera za 5
Iris, Večera za 5 FOTO: RTL

Ipak, pokazalo se da Irisina zabrinutost nije bila bez razloga. Naime, nakon što je jelo izvađeno iz pećnice, zapalio se papir za pečenje, što je izazvalo pravu pomutnju.

"Gledam i ne vjerujem", komentirao je jedan od gostiju, iznenađen neočekivanim prizorom.

Iris, Večera za 5
Iris, Večera za 5 FOTO: RTL

No, Iris ni u toj situaciji nije izgubila smisao za humor. "Skoro sam zapalila kuću, ali večeras ću zapaliti i atmosferu", poručila je kroz smijeh. 

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 iris
Večera za 5

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