Bit će vatreno u 'Večeri za 5'! Iris se zapalio papir za pečenje: 'Sad ću zapaliti atmosferu'

U prvim minutama prve ovotjedne epizode 'Večere za 5' gledatelji su dobili uvid u ono što ih očekuje tijekom zagrebačkog tjedna. A sudeći prema najavi, bit će itekako uzbudljivo, posebno u kuhinji kandidatkinje Iris, gdje će u jednom trenutku čak izbiti i vatra.
Dok je s gostima boravila u dvorištu, Iris je osjetila neobičan miris koji ju je odmah zabrinuo. "Joj, da mi nije nešto zagorjelo", upitala se, a jedna od gošći pokušala ju je umiriti: "Ne, ne, ovo su samo neki ugodni mirisi."
Ipak, pokazalo se da Irisina zabrinutost nije bila bez razloga. Naime, nakon što je jelo izvađeno iz pećnice, zapalio se papir za pečenje, što je izazvalo pravu pomutnju.
"Gledam i ne vjerujem", komentirao je jedan od gostiju, iznenađen neočekivanim prizorom.
No, Iris ni u toj situaciji nije izgubila smisao za humor. "Skoro sam zapalila kuću, ali večeras ću zapaliti i atmosferu", poručila je kroz smijeh.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.