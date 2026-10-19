Bit će vatreno u 'Večeri za 5'! Iris se zapalio papir za pečenje: 'Sad ću zapaliti atmosferu'

U prvim minutama prve ovotjedne epizode 'Večere za 5' gledatelji su dobili uvid u ono što ih očekuje tijekom zagrebačkog tjedna. A sudeći prema najavi, bit će itekako uzbudljivo, posebno u kuhinji kandidatkinje Iris, gdje će u jednom trenutku čak izbiti i vatra.

Dok je s gostima boravila u dvorištu, Iris je osjetila neobičan miris koji ju je odmah zabrinuo. "Joj, da mi nije nešto zagorjelo", upitala se, a jedna od gošći pokušala ju je umiriti: "Ne, ne, ovo su samo neki ugodni mirisi."