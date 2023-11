Blaženka voli pjevati, a protukandidatkinje su komentirale: 'Ima stvarno lijep glas'

Blaženka pjeva u crkvenom zboru. Priznaje kako ovdje u Dalmaciji baš i ne pjeva dok je sama, no kada je živjela u Varaždinu je stalno slušala radio i pjevala. Protukandidatkinje su komentirale kako Blaženka lijepo pjeva. ''Blaženka super pjeva, bolje od mene. To mi je teško priznati, ali stvarno ima ljepši glas'', rekla je Anka. ''Blaženka me iznenadila – ima stvarno lijepi glas. Lijepo pjeva'', komentirala je Jelena.