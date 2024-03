Boban dobro kuha pa se može ženiti: 'Jasno je rekao kakvu curu želi - bitno da ima deset metara drva'

''Bobo je jasno rekao kakvu curu želi: da ima deset metara drva i da je kreditno sposobna. To je do cura koje budu gledale ovo – to je to. Molim djevojke, javite se'', našalio se Stevica. ''Mi imamo broj, bit ćemo menadžeri za ženidbu'', nadodala je Senka.

Boban je za desert pripremio tradicionalno jelo, a nazvao ga je 'Sočna spužva' ili 'Spužva Bob', no on nije tako oduševio protukandidate.

''Nije vrsta deserta kojeg bih jela, no ako netko voli uredu. Bilo je pristojno probati'', komentirala je Gordana. Boban je upitao Stevicu kako mu se sviđa desert, a on se požalio da ne može doći do riječi.

''Ne mogu doći do riječi od vas... Samo vas dvojica razgovarate, pet puta sam probao. Što da radim, preostaje mi samo šutiti'', odgovorio mu je Stevica. Upravo iz tog razloga je Senka, koja radi kao učiteljica, predložila podizanje ruku ako netko želi nešto reći.

