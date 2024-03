Boban je iznimno kritičan, a kako će ekipa ocijeniti njega? Najstroži ovotjedni kandidat sprema mesnu rapsodiju

Protekle tri godine živi i radi u Osijeku, odakle je stigao iz Leskovca. Ljubitelj je mesa, a zanat s grillom izučio je upravo u Leskovcu, a otad se usavršava i nadograđuje u tom području. Goste je odlučio dočekati u Kopačevu. "Tri godine živim u Osijeku, a roditelji žive u Banja Luci. Ovdje sam ostao radi posla, nisam planirao živjeti ovdje, no ostao sam zbog posla. Svidio mi se Osijek", ispričao je Boban.

Boban održava edukacije za roštilj-majstora i obožava svoj posao. Dan započne kavom s kolegama s posla, a potom kreće radni dan. "U 'Večeru za 5' su me prijavili prijatelji i ja sam to prihvatio bez razmišljanja, drago mi je upoznavati nove ljude i družiti se", otkrio je Boban. "Nadam se da će biti lijepo druženja i lijepa večer", zaključio je domaćin. Na popisu njegovih sastojaka našli su se med, kajmak, leskovački uštipak, pljeskavica, ajvar, šlag i karamela. "Možemo odmah početi jesti sve s popisa", komentirala je Senka. "Leskovačka pljeskavica, to je poznato. Uštipak - miješaju meso i tijesto", zaključio je Miljenko.