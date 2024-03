Boban se istaknuo s niskim ocjenama, a za RTL.hr otkrio kriterij ocjenjivanja: 'Treba biti realan...'

Ovotjedni kandidat 'Večere za 5' kuhar Boban Đekić istaknuo se, prije svega, zbog strogog ocjenjivanja, a za RTL.hr je otkrio kojim se kriterijem vodi kao i motiv prijave u show.

Podsjetimo, Boban je večeru prve ovotjedne kandidatkinje Senke ocijenio s niska tri boda. ''Dao sam ocjenu tri jer su ocjene od jedan do deset, a tri su jela: desert, glavno jelo i predjelo. Tako sam dao 30 posto jer je meni samo desert bio dobar, a s druga dva jela nisam bio zadovoljan pa dajem tricu'', komentirao je Boban prilikom ocjenjivanja Senkine večere.

S obzirom na način ocjenjivanja: tri slijeda po 30 posto, zaključili smo da je maksimalna ocjena devetka pa smo upitali Bobana je li moguće doći do desetke ili je to s obzirom na sam kriterij, nedostižno.

''Nije u pitanju dati ocjenu sedam ili osam pa da budem kolegijalan i da osobe budu sretne. Treba biti realan i ocijeniti jelo... Slaže li se kulen sa sirom i kiselom paprikom? Ne, a tu smo da ocijenimo hranu, a ako ćemo ocjenjivati cijelu emisiju, to je desetka, kao i Senka kao osoba'', pojasnio je Boban za RTL.hr.

''Svaki slijed hrane nosi 30 posto, no to ne znači da je moja najveća ocjena devet. Ako me svi slijedovi oduševe, to je desetka. Dekoracija me uopće ne zanima'', dodao je te izdvojio kako mu je važno da svaki kandidat priprema tradicionalnu hranu. ''Osim da je hrana ukusna, smatram da bi trebali pripremati tradicionalna jela, a ne da svatko izmišlja nove recepte i kombinira nove stvari koje nisu tradicionalne. Treba predstaviti svoj grad određenim jelom'', objasnio je.