Božidar iz Švicarske odnio pobjedu: 'Ostao sam bez teksta, sve sam ih već pozvao na feštu'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnio je Božidar Hasan nakon što su se kandidati odlučili za njega, budući da su u konačnici Jelena i on bili izjednačeni s 39 bodova. "Ostao sam bez teksta, uopće nisam očekivao pobjedu. Njih sam već pozvao na feštu kod mene idući tjedan, ne znam, hvala vam lijepa, što drugo da kažem", sretno je poručio pobjednik Božidar.

Nakon što je spravila jela, Stela se pripremila za doček gostiju i prigodni aperitiv. Ekipu je dočekala uz prigodna pića i kolačiće. Ponudila je žganicu, orahovac i šljivovicu. "Bila je pod stresom", komentirala je Božena. "Ima mali broj godina i drži do izgleda, zrihtala se, to prilični njezinim godinama, vizuri i stilu života", dodala je Jelena o domaćici. "Pila sam rakiju i dobro mi je sjela", komentirala je Božena sam aperitiv. Pohvalio je rakiju i Jerko, a onda se cijela ekipa zaputila na predjelo.

Rapsodija okusa vizualno se Jeleni svidjela, no imala je i jednu kritiku. "Bilo je malo", rekla je. "Predjelo je izgledalo super, dobro i super, svaka čast", manje je kritičan bio Božidar. "Podloga je bila neslana, to inače nije zamjerka, no u ovom jelu se sol nije mogla dodati. Matovilac nije bio začinjen", nije odustajala Jelena od kritike na račun domaćice. "Pasalo mi je predjelo jer sam bila jako gladna", zaključila je, pak, kratko Božena.