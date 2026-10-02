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Večera za 5

Božidar je najbolji u zagorskom tjednu 'Večere za 5': 'Sretan sam što sam pobijedio'

Ovotjedni natjecatelji 'Večere za 5' svoju su avanturu završili u mjestu Zajezda u sastavu općine Budinščina, gdje ih je dočekao Božidar koji je naposljetku osvojio i najviše bodova te osvojio 1000 eura

RTL.hr
02.10.2026 19:00

Ovaj se tjedan fino kuhalo u Zagorju, a umirovljeni policijski službenik bio je današnji domaćin koji je gostima poslužio sve zagorske specijalitete! Gosti su svoju avanturu završili u mjestu Zajezda u sastavu općine Budinščina, gdje ih je dočekao Božidar koji je naposljetku osvojio i najviše bodova te odnio pobjedu u 'Večeri za 5' i osvojio 1000 eura.

Što se tiče ovotjednog poretka, Antonio je kao najmlađi ovotjedni domaćin za svoja jela i atmosferu osvojio 61 bod, Filip 72 boda, Mirjana 73, Ljubica 74 dok je Božidar sve oduševio i jelima i atmosferom i naposljetku osvojio najviše bodova - 78!

prije vecere
prije vecere FOTO: RTL

Božidar je za predjelo poslužio domaće suhomesnate proizvode: špek, šunku, kobasice, sir s vrhnjem i bijelim lukom te kosanu mast. Mi Zagorci volimo nešto narezano", jasna je bila Ljubica. Za glavnu jelo pripremio je kotlovinu jer smatra da je najbolja kad se priprema za više ljudi. Kad su fešte, ja sam zadužen za kotlovinu. Uvijek je netko u nečemu dobar - netko je drugi za roštilj, ja sam za kotlovinu", poručio je domaćin. Za desert su bile štrukle, i to dvije vrste - od jabuka i sira!

Domaćin se posebno potrudio oko dekoracije stola s posebnim naglasak na stolnjak i cvijeće, a gosti su stigli - uz pjesmu! Svirači su stigli odmah na predjelo tako da su se pjesma i ples odmah nastavili.

emotivni Bozidar
emotivni Bozidar FOTO: RTL

Nakon poklona uslijedilo je proglašenje pobjednika. Sretan sam što sam pobijedio", rekao je zadovoljno Božidar, vidno ganut što su ga tako ocijenili njegovi novi prijatelji.

S njegovom se pobjedom složio i Filip: Pobjednik je to definitivno zaslužio, večera je bila savršena, kao i atmosfera. Ispunio je sva moja očekivanja i od prvog dana sam navijao za njega".

Nagradu ću podijeliti s prijateljima, a nešto ću pokloniti i svojoj snahi i žene zato što su bili uz mene. Obitelj i znači sve", rekao je ganuti Božidar, koji je još jednom zahvalio natjecateljima što su ga tako dobro ocijenili.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 - samo na RTL-u!

večera za 5 božidar jagić
Večera za 5

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