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Večera za 5

Božidar u 'Večeri za 5' nasmijao goste do suza: 'Zbog štrukli sam izgubio 10 kila'

Nije Božidar svoje štrukle pripremio preko noći. Umirovljeni policajac otkrio je gostima koliko se trudio usavršiti razvlačenje tijesta, a njegova iskrena priča postala je jedan od najsmješnijih trenutaka večeri

RTL.hr
02.10.2026 18:45

Božidar je za posljednju večeru ovog tjedna svojim gostima pripremio pravi domaći klasik – štrukle. No, iza njegova deserta krije se i posebna priča koja je ekipu u 'Večeri za 5' nasmijala do suza.

U pripremu se, kako je pokazao pred kamerama, bacio vrlo ozbiljno, a gostima je kasnije otkrio kako je zbog usavršavanja tehnike razvlačenja tijesta čak izgubio deset kilograma u posljednja dva tjedna.

Božidar, Večera za 5
Božidar, Večera za 5 FOTO: RTL

"Moji su se štrukla najeli. To zapamtite. Sljedeće dvije godine ne jedu štrukle", poručio je Božidar, misleći na svoju obitelj, a njegovi gosti nisu mogli zaustaviti smijeh.

Trud se ipak isplatio jer su štrukli dobili pohvale. "Isplatilo se vježbanje jer je tijesto bilo fantastično", rekao je Filip.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Ni Mirjana nije skrivala oduševljenje Božidarovom pričom. "Da mi je to bilo vidjeti, ja bih možda umrla od smijeha. Ali je usavršio. Dao si je truda", zaključila je kroz smijeh.

Božidar je tako pokazao da se iza njegovog ozbiljnog policijskog iskustva krije i velika doza humora, ali i volja za učenjem novih kulinarskih vještina.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

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