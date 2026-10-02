Božidar u 'Večeri za 5' nasmijao goste do suza: 'Zbog štrukli sam izgubio 10 kila'

Nije Božidar svoje štrukle pripremio preko noći. Umirovljeni policajac otkrio je gostima koliko se trudio usavršiti razvlačenje tijesta, a njegova iskrena priča postala je jedan od najsmješnijih trenutaka večeri

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Božidar je za posljednju večeru ovog tjedna svojim gostima pripremio pravi domaći klasik – štrukle. No, iza njegova deserta krije se i posebna priča koja je ekipu u 'Večeri za 5' nasmijala do suza. U pripremu se, kako je pokazao pred kamerama, bacio vrlo ozbiljno, a gostima je kasnije otkrio kako je zbog usavršavanja tehnike razvlačenja tijesta čak izgubio deset kilograma u posljednja dva tjedna.

icon-expand icon-close icon-close Božidar, Večera za 5 FOTO: RTL

"Moji su se štrukla najeli. To zapamtite. Sljedeće dvije godine ne jedu štrukle", poručio je Božidar, misleći na svoju obitelj, a njegovi gosti nisu mogli zaustaviti smijeh. Trud se ipak isplatio jer su štrukli dobili pohvale. "Isplatilo se vježbanje jer je tijesto bilo fantastično", rekao je Filip.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL