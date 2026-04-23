Brački vatrogasci otkrili zašto je hobotnica nekad bila 'siromah' na tanjuru: 'Prije se čak i bacala u more'

U popularnoj kulinarskoj emisiji 'Večera za 5' ovoga tjedna kuha se na otoku Braču, a domaćin jedne od večera bio je Nikola iz Bola, svima poznatiji po nadimku Čarli

Ovaj svestrani vatrogasac Nikola za svoje je kolege pripremio jelovnik koji odiše tradicijom, a već je predjelom uspio ispričati fascinantnu priču o promjeni vrijednosti i gastronomskom nasljeđu Dalmacije. Naizgled jednostavno predjelo nazvao je "Tri siromaha", a iza imena krije se zanimljiva povijest namirnica koje danas smatramo vrhunskim delicijama.

Priča o "tri siromaha"

Čarli je za svoje goste pripremio platu na kojoj su se našle slane srdele, slani inćuni i salata od hobotnice. Kako je objasnio, naziv jela nije slučajan, već duboko ukorijenjen u prošlost otoka, kada su ove namirnice bile svakodnevna i jeftina hrana, dostupna svima. "To je neka starinska spiza, tradicionalna. Ja osobno to volim i kroz ovo jelo ću probati pokazati sebe", rekao je Čarli, ističući kako je htio predstaviti jela koja su se nekada jela u siromaštvu, a danas su postala cijenjeni specijaliteti. Njegovi gosti odmah su prepoznali o čemu je riječ. "Prije se to čak i bacalo u more, vjerovali ili ne", komentirao je Tino, dok je drugi dodao: "Danas su to tri bogataša".

Hobotnica kao suho zlato

Posebno zanimljiv dio priče odnosi se na hobotnicu, koja je danas nezaobilazan dio jelovnika svakog boljeg restorana na obali. Čarli je otkrio kako je njena vrijednost drastično porasla tijekom godina. "Prije je hobotnica bila, ajme... koštala je skoro ništa, a danas je to došlo kao suho zlato, specijalitet", objasnio je domaćin dok je pripremao salatu. Upravo ta transformacija od "sirotinjske spize" do luksuzne namirnice bila je inspiracija za naziv predjela. Hobotnica, nekoć zanemarena i podcijenjena, danas je simbol mediteranske kuhinje, a njena cijena odražava potražnju koja je nekoć bila nezamisliva. Kroz svoje jelo, Čarli nije samo nahranio goste, već im je pružio i lekciju iz povijesti, podsjetivši ih kako se vremena i vrijednosti mijenjaju, ali okusi tradicije ostaju trajno zabilježeni u sjećanjima i na tanjurima. Njegova večera tako je postala više od natjecanja - bila je to posveta jednostavnoj, ali bogatoj baštini bračke kuhinje.

