Carmen je ovotjedna pobjednica 'Večere za 5': 'Baš šok, nisam to očekivala!'

"Od Jurice možemo očekivati štošta dobroga", rekao je Goran, koji je u kombiju rekao kako se kladi u sto eura da za glavno jelo neće biti piletina jer se Juraj bavi svinjogojstvom. Domaćin je ekipu dočekao ispred kuće kraj vatre, a ambijent je očarao goste. "Juraj je na dočeku bio opušten, nije ga ulovila nikakva nervoza, super je bio", komentirala je Dijana.

Nakon aperitiva gosti su se smjestili oko stola, a domaćin im je poslužio predjelo. "Izgled predjela je bio kao da je to neki kuhar napravio, nemam zamjerku", rekla je Dijana, a Vesna komentirala: "Fino je bilo. Prvi put sam to jela i nisam mogla odgonetnuti što je to."