'Čaša vina na dan tjera doktora van!' Možete li pogoditi tko je od ovotjednih kandidata sommelier?

Domaćica 'Večere za 5' Monika Šuput za predjelo je napravila domaću tjesteninu s tartufima, a jelo je nazvala 'Pomiriši me nježno'. Monika je uz navedeno pomno izabrala i vino. ''Ovo vino nije jako voćno, a nije ni previše kiselo'', objasnila je domaćica protukandidatima. ''Završila sam za sommeliera, no nikada nisam radila taj posao. To sam sebi za dušu'', dodala je.

Renati se sviđa što Monika ispunjava svoje želje, a Nana misli da nikada ne bi mogla raditi taj posao. ''Mislim da moji okusni pupoljci nisu toliko razrađeni da prepoznaju sve te fine nijanse u jednoj čaši vina'', komentirala je Nana. Monika je otkrila kako joj je kušanje vina već dugo strast, no da u zadnje vrijeme ne pije puno. ''A dobro... Čaša vina na dan – tjera doktora van!'' komentirao je Dominik kako bi ponovno prekinuo neugodnu tišinu za stolom. ''Ima nešto i u tome'', potvrdila je domaćica, a Nana smatra da nije baš tako. ''Iz mog dosadašnjeg iskustva, rekla bih da ga prije pozove u kuću'', zaključila je Nana, a što se tišine tiče i dalje smatra da je ona zbog ukusne hrane.