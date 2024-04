Casper je za predjelo poslužio žabe, a Ivana ih prvi put kušala: 'Dečki, hvala vam što ste me nagovorili'

Iluzionist i mađioničar Milorad 'Casper' Mišković je predzadnji ovotjedni domaćin 'Večere za 5', a za predjelo je poslužio pohane žabe naziva 'Posljednji skok u pijat'. Goran je komentirao kako je predjelo bilo nevjerojatno, magično. ''Moram ti priznati da kada sam vidio sastojke sam bio oduševljen vidjevši žabe'', priznao je Florijan. ''Pohane žabe – to će biti top. Obožavam to jelo, iako ga rijetko jedem – ekstra je. Baš mi je to bilo iznenađenje'', dodao je.

Ivana je bila skeptična te nije željela probati, no protukandidati su je ipak nagovorili. ''Kada sam, davno, išao prvi put probati pohane žabe nisam htio, rekao sam nikad. No, kada sam kušao shvatio sam kako je ekstra. Tako da sam je već u vožnji do Caspera nagovarao da kuša'', objasnio je Florijan. ''Mora kušati barem jednu, a ako joj se ne svidi može prebaciti meni'', dodao je. ''Nisam nikada kušala i skeptična sam'', rekla je Ivana, a Casper je komentirao kako joj je sada prava prilika da se to promijeni. ''Moraju probati čim nije otrovno. Nitko od nas se ne truje, zašto ne bi probali?'', komentirao je Goran te su naposljetku uspjeli nagovoriti je. ''Nije me teško nagovoriti... Da me se nešto posebno dojmilo, koliko su mi protukandidati govorili – nije, ali eto probala sam'', objasnila je Ivana.