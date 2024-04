Casper začarao ekipu magičnim jelima: 'Sve je bilo top!'

Zabavni doček nastavio se 'Posljednjim skokom u pijat' - žabljim krakovima i papalinama. "Predjelo - to je nevjerojatno, magično", pohvalio je Goran žabe i papaline. Oduševljenje nije skrivao ni Florijan. "Obožavam to jelo, a rijetko jedem", ispričao je. "Nije me teško nagovoriti, nije me se dojmilo, no probala sam žablje krakove", zaključila je, pak, Ivana svoju sagu s žabom.