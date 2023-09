Čista tradicija za početak tjedna! Jelena osvojila 39 bodova: 'Bilo mi je malo mjesta'

Domaćica je kandidate ugostila na tradicionalan način, uz bogatu ponudu aperitiva i hrane prije same večere. "Domaćica je na dočeku bila slobodna i opuštena", pohvalila je Jelenu Božena, a složila se i Stela. "Cijenim to što želi održati nekakvu tradiciju", dodala je Stela. Počastila je ekipu Jelena domaćom šljivom, orahovac i liker od mušmula. Usto, na aperitivu je domaćica predstavila i svoje iznenađenje - kočijašicu i kočijaša s konjima. "Bilo je to spektakularno", oduševio se Jerko. Ekipa se, naime, prije večere provozala kočijom. "Bilo je to prekrasno iznenađenje, nisam se nikad vozila u kočiji", pohvalila je Stela Jelenino iznenađenje.