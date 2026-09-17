'Da nema uši, smijao bi se oko glave': Zoran uzeo harmoniku i oduševio ekipu 'Večere za 5'

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' u Dubrovačko-neretvanskoj županiji završio je u pravom glazbenom raspoloženju. Nakon što je Zoran K. ugostio ostale kandidate i poslužio im svoju večeru, za kraj druženja stigla je i glazba.
Kada su glazbenici krenuli zabavljati društvo, Zoran, koji se i sam bavi glazbom, nije dugo ostao samo promatrač. Uzeo je harmoniku u ruke, zasvirao i zapjevao, a ostali kandidati njegov su nastup dočekali s oduševljenjem. "Jedva smo dočekali", komentirali su.
Posebno ih je razveselilo vidjeti koliko Zoran uživa s instrumentom u rukama. "Kad je on uzeo harmoniku u ruke, da nema uši, smijao bi se oko glave", slikovito je opisao jedan od kandidata njegovo raspoloženje.
Tako je četvrta večera dubrovačko-neretvanskog tjedna završila uz pjesmu, harmoniku i dobro raspoloženje, a pred ekipom je ostalo još samo jedno druženje. Posljednjeg, petog dana za ostale će kandidate kuhati Mija, nakon čega će biti poznato i tko je najbolje prošao kod ovotjedne ekipe.
Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.