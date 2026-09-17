'Da nema uši, smijao bi se oko glave': Zoran uzeo harmoniku i oduševio ekipu 'Večere za 5'

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' u Dubrovačko-neretvanskoj županiji završio je u pravom glazbenom raspoloženju. Nakon što je Zoran K. ugostio ostale kandidate i poslužio im svoju večeru, za kraj druženja stigla je i glazba.

Kada su glazbenici krenuli zabavljati društvo, Zoran, koji se i sam bavi glazbom, nije dugo ostao samo promatrač. Uzeo je harmoniku u ruke, zasvirao i zapjevao, a ostali kandidati njegov su nastup dočekali s oduševljenjem. "Jedva smo dočekali", komentirali su.