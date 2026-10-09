Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'

Slavonsko-baranjski tjedan u 'Večeri za 5' donio je brojne ukusne recepte, sjajnu atmosferu i dobru zabavu, a pobjedu i glavnu nagradu na kraju je odnio 45-godišnji Dalibor iz Valpova

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Slavonsko-baranjski tjedan u 'Večeri za 5' donio je brojne ukusne recepte, sjajnu atmosferu i dobru zabavu, no pobjedu i glavnu nagradu mogao je osvojiti samo jedan natjecatelj! Tjedan je otvorila Biljana koja je zaradila 64 boda, daleko najmlađi kandidat, gejmer Sandro osvojio je visokih 70, a simpatična umirovljenica Spomenka 68 bodova. Jučer je kuhao Dalibor, koji je zasad u vodstvu sa visoka 73 boda!

icon-expand icon-close icon-close Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Ovaj 45-godišnji građevinski poduzetnik u Valpovu je dočekao svoje goste s aperitivom i šokačkim šeširom na glavi, a zatim im za predjelo poslužio domaću paštetu od čvaraka, domaću šunku, povrće i prepečeni kruh. Uslijedilo je glavno jelo – perkelt od pijetla, domaća tjestenina sa sirom i preprženom domaćom slaninom, a na kraju i desert – rolada od slavonskih maruna.

icon-expand Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Gostima su zasvirali tamburaši, a darovao im je i kulinarske daske s ugraviranim pročeljem valpovskog dvorca. Predjelo super, glavno jelo fantastično, desert fantazija", bili su samo neki od komentara i Dalibor je sjajnim ocjenama brzo prešao u vodstvo. Put do pobjede mogao mu je zapriječiti još samo Antun koji je danas kuhao posljednji. Svestrani umirovljenik za predjelo je poslužio kuglice od kruha, jaja, kobasica i začina, pečene u dubokom ulju, uz umak i salatu. Za glavno jelo servirao je pečenog smuđa i štuku uz krumpir salatu, a za desert domaću štrudlu i kesten-pire.

icon-expand Antun, Asia Express FOTO: RTL