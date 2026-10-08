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Večera za 5

Dalibor u 'Večeri za 5' pokazao koliko mu znači Spomenkin poklon: 'Molim i jedan autogram'

Dalibor Talafuk na četvrtoj je večeri slavonskog tjedna 'Večere za 5' posebnom gestom iznenadio Spomenku. Čim je stigla u njegov dom, primijetila je da je slika koju mu je darovala večer prije već pronašla svoje mjesto na zidu, a domaćin ju je zamolio i za potpis

RTL.hr
08.10.2026 18:30

Četvrti dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' domaćin je bio građevinski poduzetnik Dalibor Talafuk (45) iz Valpova, a dolazak gostiju obilježio je jedan posebno lijep trenutak.

Spomenka, Dalibor, Večera za 5
Spomenka, Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Naime, umirovljenica Spomenka, koja je svoje protukandidate ugostila večer prije, odmah je po dolasku primijetila da je Dalibor na zid objesio sliku koju mu je darovala. Njezinu poklonu pronašao je posebno mjesto u svom domu, a imao je i jednu želju – zamolio je Spomenku da se potpiše na sliku.

Spomenka, Dalibor, Večera za 5
Spomenka, Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

"To me iznenadilo. Drago mi je", priznala je Spomenka, koja nije skrivala zadovoljstvo zbog Daliborove geste.

Spomenka, Dalibor, Večera za 5
Spomenka, Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

"Neopisivo mi je drago što je to moja slika", rekao je Dalibor.

Njegov potez nije promaknuo ni ostalim kandidatima, a Sandro je pohvalio domaćina i Spomenku. "Mislim da je to lijepa gesta gospodina Dalibora, a istovremeno dokaz koliko je gospođa Spomenka vrsna kuharica", komentirao je Sandro.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

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