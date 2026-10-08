Dalibor u 'Večeri za 5' pokazao koliko mu znači Spomenkin poklon: 'Molim i jedan autogram'

Četvrti dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' domaćin je bio građevinski poduzetnik Dalibor Talafuk (45) iz Valpova, a dolazak gostiju obilježio je jedan posebno lijep trenutak.

Naime, umirovljenica Spomenka, koja je svoje protukandidate ugostila večer prije, odmah je po dolasku primijetila da je Dalibor na zid objesio sliku koju mu je darovala. Njezinu poklonu pronašao je posebno mjesto u svom domu, a imao je i jednu želju – zamolio je Spomenku da se potpiše na sliku.

"To me iznenadilo. Drago mi je", priznala je Spomenka, koja nije skrivala zadovoljstvo zbog Daliborove geste.

"Neopisivo mi je drago što je to moja slika", rekao je Dalibor.

Njegov potez nije promaknuo ni ostalim kandidatima, a Sandro je pohvalio domaćina i Spomenku. "Mislim da je to lijepa gesta gospodina Dalibora, a istovremeno dokaz koliko je gospođa Spomenka vrsna kuharica", komentirao je Sandro.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.