Damir je za svoju večeru osvojio 34 boda: 'To na 'Večeri za 5' definitivno ne prolazi'

Nije mi se svidjelo što sam vidio sirovu mrkvu, to iskreno na 'Večeri za 5' definitivno ne prolazi", komentirao je Milan, kojeg nije impresionirao ni okus predjela jer je bio nedovoljno začinjen, a još jednu zamjerku imao je na račun kupovne čajne kobasice.

'Luda pisanica' također je izazvala podijeljene reakcije. Dok su gospođe bile zadovoljne, Antonio se požalio da je dio zagorio, a to je smetalo i Milanu: Kardinalni propust po meni je da mu je zagorio luk, i to drastično zagorio, i meso mu je zagorjelo. Tako da je dobilo jaku gorčinu - ja mu neću to previše uzeti za zlo, ali ipak će utjecati na ocjenu."

'Slatka tajna' svidjela se gostima, iako su se složili da su porcije bile preobilne.