Damir nije uspio impresionirati goste svojom večerom: 'On se predstavio kao majstor, očekivao sam puno više od onog što sam dobio na tanjuru'

Damir Matušan kuhao je četvrti dan rapskog tjedna 'Večere za 5'. Ekipa je od njega očekivala puno, a i on je najavio maestralnu večeru, ali goste nije oduševio. Osvojio je 65 bodova i smjestio se na samo dno ovotjedne ljestvice. Pripremu je započeo desertom 'Mali brkati', a Ivana je ispravno pretpostavila bi mogla biti riječ o rapskim mustaćonima, čokoladnim keksima za koje Rabljani i inače znaju govoriti da izgledaju kao brkovi. Možda je malo previše samouvjeren pa bi eventualno to moglo dovesti do pogreške", komentirao je Mijomir. Slijedila je priprema predjela, gulaš od hobotnice uz koji je za prilog poslužio palentu i motar, a za kraj je za glavno jelo pripremao gregadu od raznih vrsta ribe.

Mislim da će nas Damir dobro ugostiti i da bi moglo biti lijepo", komentirao je Jurica ususret večeri. Ekipa je stigla, domaćin ih je dočekao odjeven kao gusar, dok su njegov imenjak i Jurica stigli odjeveni kao da idu na plažu. Nakon zdravice ekipa se smjestila za stol, a Ivana je komentirala: Dekoracija stola mi je bila prejednostavna, to je bilo samo neko cvijeće suho nabacano, nije mi to podiglo atmosferu." Predjelo je stiglo pred goste i Mijomiru se svidjela: Hobotnica je božanstvena", dok je Damir, pak, komentirao kako je hobotnica bila predebelo narezana pa zbog toga i žilava, a s njim su se slagali Ivana i Jurica. Ni glavno jelo nije prošlo bez zamjerki Jurice i Damira koji je rekao: Juha kao juha, tu začina nije bilo - nula. Krumpir kao krumpir, nula bodova. Ja volim kad je meni jelo začinjeno. A riba kao riba, tu ne možeš fulati."

icon-expand Večera za 5 kod Damira FOTO: RTL

Za desert je poslužio šlag u posudice na koje je stavio rapske kekse mustaćone koje je ukrasio šipkom i dodao malo likera. Vizualno je dobro, ajde da vidimo kakav je okus", a Ivana je dodala: Desert mi je okusom bio na početku u redu, ali mislim da je bilo malo previše alkohola unutra." Malo mi je bio gumenast desert i malo mi je muškatni oraščić bio preintenzivan", rekao je Mijomir i dodao: Izgleda da domaćinu ipak nije sve išlo po planu i nije sve uspjelo iz prve i da se on ipak borio s tim."

Za hranu je današnji domaćin dobio osam bodova od Ivane, devet od Damira koji je rekao: On se predstavio kao majstor, ja sam se nadao puno više toga nego što sam dobio na stolu." Mijomir je hranu ocijenio s deset bodova, a Jurica s niskih pet: Hobotnica je bila žilava, voda se odvojila od umaka, palentu je stavio za prilog, a rekao je da ne voli palentu."

icon-expand Večera za 5 kod Damira FOTO: RTL