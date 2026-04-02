Damir poslužio 'brkati' desert i bacio sumnju: 'Jesi ovo ti radio ili ti je netko pomogao?'

Nakon ambicioznog predjela i glavnog jela kojim je pokušao zadiviti svoje goste u popularnoj kulinarskoj emisiji "Večera za 5", domaćin s Raba, Damir, večer je odlučio zaokružiti desertom koji je trebao biti kruna njegove kulinarske priče. No, njegov "mali brkati", autohtona slastica po receptu starih baka, podijelio je mišljenja za stolom i potaknuo neočekivanu raspravu o čarima otočkog života izvan sezone.

Damir je s ponosom predstavio svoj desert, "Brčić", napravljen od čokolade i mendula, uz dodatak šlaga. "Radio sam ga po receptu starih ljudi, starih baba. Htio sam da bude nešto autohtono, ne one neke kreme talijanske, njemačke", objasnio je domaćin svoju filozofiju. Vizualno, desert je dobio pohvale, no okusi su izazvali različite reakcije.

Najmlađa kandidatkinja Ivana smatrala je da je u desertu "bilo malo previše alkohola", dok je Zagrepčanin Mijo imao drugačije zamjerke. "Prvi put sam probao tako da mi je malo bio gumeni. Malo mi je isto muškatni orah bio preintenzivan", iskreno je komentirao. Najkritičniji je bio Damir, koji je desert ocijenio kao "totalno jednostavan" i zamjerio domaćinu što mu ni nakon nekoliko pokušaja nije htio otkriti točan postupak pripreme. "Pitao sam ga kako si to radio, postupak rada. Dakle, odgovor nisam dobio", požalio se Damir.

Unatoč kritikama, Damir je bio uvjeren u svoj odabir, ističući da je zadovoljan kako je sve ispalo, pogotovo desertom "koji je bio stvarno nešto posebno i drugačije".

Dok su gosti probavali "brkatog", Mijo je iskoristio priliku da domaćine upita ono što zanima mnoge koji otoke posjećuju samo ljeti: "Što radite tu zimi?". Odgovor je otkrio potpuno drugačiju, mnogima nepoznatu stranu života na Rabu.

"Ma uživamo, jedemo, pijemo. Nema gužve", odgovorio je Damir, a drugi Damir se nadovezao s oduševljenjem: "Prvo, nema gužve. Ta sloboda, mir i tišina, što je najvažnije, to je daleko najjače. Zato barem ja volim zimu". Gosti su opisali zimske dane ispunjene druženjem, grijanjem uz more i kartanjem, daleko od ljetne vreve i obaveza.

