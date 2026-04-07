Večera za 5

Danas će svoje kulinarske sposobnosti pokazati Sanela: 'Volim eksperimentirati pa to nekad završi dobro, nekad ne'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' za Emiliju, Mandu, Dražena i Franju kuhat će 35-godišnja Sanela Vuković

RTL.hr
07.04.2026 12:19

Kuharica po struci, radi kao konobarica i njegovateljica, a najveća strast joj je pjevanje.

Mislim da sam većinom opuštena, iskrena, pozitivna i uvijek nekako u toj negativi koja nas kroz život sve prati tražim nešto pozitivno", kaže Sanela, koja u kuhinji nerijetko i eksperimentira: Jako volim eksperimentirati pa to nekad završi dobro, nekad ne, ali većina ljudi koji jedu kod mene nadaju se mojoj pobjedi i navijaju."

Sanela, Večera za 5
Sanela, Večera za 5 FOTO: RTL

Današnja domaćica gostima će pripremiti predjelo 'Jesenska rapsodija', desert 'Tajna stare kuhinje' te glavno jelo 'Mesna bomba'. Ja imam osjećaj da će ovo biti mesna štruca", ispravno će pretpostaviti Emilija.

Sanela, Večera za 5
Sanela, Večera za 5 FOTO: RTL

Kad kuham volim biti sama, da mi nitko ne smeta i da imam svoj mir", kaže Sanela i priznaje: Malo imam tremu što radim za nepoznate ljude večeru, pogotovo zbog Mande jer sam jučer na večeri primijetila da je veliki kritičar."

Kako će se Sanelina večera svidjeti gostima - ne popustite doznati danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

