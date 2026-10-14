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Večera za 5

Danas je Svjetski dan deserta! Prisjetimo se najslađih trenutaka iz 'Večere za 5'

Povodom Svjetskog dana deserta prisjećamo se slastica koje su obilježile posljednje tjedne 'Večere za 5'. Neki su kandidati oduševili tradicionalnim receptima, drugi ponudili moderne verzije poznatih deserata, a pojedine recepte gledatelji su tražili na društvenim mrežama

RTL.hr
14.10.2026 13:45

Danas se obilježava Svjetski dan deserta, a tim povodom prisjetili smo se nekih od slastica koje su nam posebno privukle pozornost u 'Večeri za 5'. Od jednostavnog tiramisua u čaši do nagrađivanih tradicionalnih kolača, kandidati su pokazali da je desert često prava zvijezda večere!

Zoranov tiramisu u čaši

Zoran Ateljević iz Ćilipa za svoje je goste pripremio tiramisu u čaši, desert koji spaja mascarpone kremu, kavu i karamelizirane kekse. Posebnost njegove verzije su Lotus keksi, koji ovom poznatom talijanskom desertu daju nešto drukčiji okus. Zoran je s gledateljima podijelio i recept kako bi ga mogli pripremiti kod kuće.

Zoran A, Večera za 5
Zoran A, Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjanin nagrađivani 'Jurjevski beciklin'

Mirjana Štahan, gledateljima poznata i kao Romantika, može se pohvaliti pravim slastičarskim uspjehom. Njezin tradicionalni kolač 'Jurjevski beciklin' osvojio je prvo mjesto na manifestaciji 'Babičini kolači' 2024. godine. U njemu se spajaju orasi, pekmez od marelice, biskvit i bogata krema, a Mirjana je otkrila i recept za ovu nagrađivanu slasticu.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Daliborova rolada od slavonskih maruna

Pobjednik slavonskog tjedna 'Večere za 5', Dalibor Talafuk, posebno je zainteresirao gledatelje svojom roladom od slavonskih maruna. U razgovoru za RTL.hr priznao je koliko ga je razveselilo što su mnogi na društvenim mrežama tražili upravo recept za njegov desert. Otkrio je i da maruni koje koristi dolaze od njegova prijatelja koji ih uzgaja u Slavoniji.

Dalibor, Večera za 5
Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Marijini 'Okusi Međimurja'

Za kraj, prisjetimo se i najnovijeg slatkog iznenađenja iz 'Večere za 5'. Marija Benjak, koja je ovoga tjedna ugostila svoje protukandidatkinje u Međimurju, za desert je pripremila slasticu naziva 'Okusi Međimurja'. Već samim imenom dala je do znanja da će njezin slatki završetak večere biti posvećen kraju iz kojeg dolazi.

Večera za 5, Marija
Večera za 5, Marija FOTO: RTL

A koji je vama desert iz 'Večere za 5' ostao u najboljem sjećanju?

večera za 5 deserti
Večera za 5

Za gošće 'Večere za 5' pripremila nastup na violini i pjesmu: 'Međimurje kak' si lepo zeleno'

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