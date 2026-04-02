Večera za 5

Danas kuha Damir Matušan: 'Mislim da će se pokazati u najboljem svjetlu, on nema baš treme'

Četvrti dan rapskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu će kuhati Damir Matušan, svestrani Rabljanin kojeg na otoku svi dobro znaju

02.04.2026 11:36

Damir se veseli svojoj večeri i ne skriva kako očekuje da će gosti biti sasvim zadovoljni njegovom večerom.

Ivana, koja je kuhala jučer, nakon odrađene večere i ususret Damirovoj reći će: Osjećam se opuštenije i ležernije jer do kraja tjedna sam mirna, samo uživam i jedem, a Damir je rekao da možemo očekivati dosta toga i da imamo visoka očekivanja pa ga držim za riječ."

Ivana, Večera za 5 FOTO: RTL

Grad Rab, a i otok Rab, poznati su po Rabskoj fjeri, a ja bih sebe predstavio kao čovjeka koji tako živi 365 dana u godini - da se kuha, da se pjeva, da se uživa u životu", za sebe će reći današnji domaćin, a Jurica dodati: Damir Matušan je jedan šaljivi čovjek kojeg u nekim trenucima ne treba shvatiti ozbiljno jer on voli zeznuti ljude, ali nije inače loša osoba."

Damir, Večera za 5 FOTO: RTL

Damir se već 35 godina bavi grafikom i print dizajnom, a za svoj posao kaže: Kad radiš ono što voliš onda ništa nije teško."

A što se tiče današnje večere, Damir smatra da će odraditi odličan posao: Ja mislim da ja kuham, kako mi drugi kažu, izvrsno", a Mijomir dodaje: Mislim da će se danas iskazati i pokazati u najboljem svjetlu, on nema baš neke treme."

Damir, Večera za 5 FOTO: RTL

Svojim gostima Damir će pripremiti predjelo 'Glavat pijan, pečen i kuhan', glavno jelo 'Kamen gori val se pjeni' te desert 'Mali brkati'.

Večera za 5 FOTO: RTL

Hoće li Damir ispuniti očekivanja - ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 17.50. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

