Večera za 5

Danas kuha jedini ovotjedni kandidat: 'Ivek mi je jako simpatičan i nikad ne bih rekla da je bio policajac'

Ivan kuha trećeg dana zagorskog tjedna 'Večere za 5'

15.04.2026 12:05

Gljivar, ribič, barmen i umirovljeni policajac Ivan Besednik danas će u 'Večeri za 5' kuhati za Danicu, Đurđicu i Biserku u naselju Ravnice u općini Veliko Trgovišće. Suprug, otac četvero djece i djed troje unuka uživa u mirovini i svoje vrijeme provodi aktivno, baveći se raznim aktivnostima.

Netko kaže da je mirovina teška, ali ja mislim da nije teška ako čovjek ostane aktivan. Ja sam jako aktivan u gljivarstvu i predsjednik sam gljivarske udruge iz Zaboka", kaže šezdesetogodišnji Ivan, koji se uz gljivarstvo bavi i ribičijom, šeta po šumama, pjeva u zboru.

Ivan, Večera za 5
Ivan, Večera za 5 FOTO: RTL

Uz to, radi i kao dostavljač na pola radnog vremena, a ponekad radi i za šankom jednog od dva kafića koja drži njegova supruga. Opravdano za sebe kaže kako je aktivna osoba, stalno u akciji i ne može puno mirovati.

Vrlo sam društvena osoba, volim zaigrati belu i družiti se s ljudima", kaže današnji domaćin. Ivek mi je jako simpatičan i nikad ne bih rekla da je bio policajac", priznaje Ivana, a Danica dodaje kako joj se današnji domaćin sviđa jer je ugodan i simpatičan čovjek, uvijek spreman za šalu.

Ivan će kuhati u lovačkom domu i za svoje gošće pripremiti jelovnik koji će uključivati grah, bijelo kukuruzno brašno, čvarke, špek, miks zagorskih gljiva te mak. Danica će priznati kako ne voli klobuk gljiva jer joj se ne sviđa tekstura, dok ostale gošće neće imati prigovora na popis sastojaka.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom