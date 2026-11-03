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Večera za 5

Danas na programu nema 'Večere za 5', ali gledatelje sutra čekaju dvije epizode

'Večera za 5' večeras se neće emitirati zbog specijala RTL Danas 'Zbogom, Mišo', no gledatelji neće dugo ostati bez omiljenog showa. Već sutra su na programu dvije epizode

RTL.hr
03.11.2026 16:00

Gledatelje RTL-a danas očekuje izmjena u uobičajenom programu. Popularna 'Večera za 5' večeras se neće emitirati jer će na programu biti specijal RTL Danas 'Zbogom, Mišo'.

Riječ je o posebnom izdanju posvećenom Mati Miši Kovaču, zbog kojeg će omiljeni kulinarski show napraviti jednodnevnu pauzu.

No ljubitelji 'Večere za 5' neće dugo čekati na nastavak. Već sutra na rasporedu je dvostruka doza omiljenog showa, pa će gledatelji moći pogledati čak dvije epizode.

Tako će se propuštena večera brzo nadoknaditi, a uz dvostruku epizodu gledatelje očekuje još više kuhanja, druženja, ocjenjivanja i trenutaka koji redovito obilježavaju 'Večeru za 5'.

večera za 5
Večera za 5

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