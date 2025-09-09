Danas u 'Večeri za 5' kuha Nenad: 'Baš me zanima što će nam prirediti domaćin'

Nakon što je jučer Sandra probila led, drugi dan će kuhati Nenad Kračun, koji će u Županji ugostiti Željku, Sandru, Zlatka i Gorana. Nenad, kojeg svi zovu Buco, rodom je iz varaždinskog kraja, ali već dugo živi u Županji, gdje je došao tijekom rata, a zatim se zaljubio i osnovao obitelj.

Ovaj umirovljeni branitelj strastveni je ljubitelj folklora i dugogodišnji član KUD-a Kristal-Sladorana Županja. U životu mi je najvažnija obitelj, uvijek težim da svi budu sretni sa mnom, da smo svi zdravi i veseli", ističe ponosni suprug, otac i djed dvije unučice, a za sebe kaže kako je po prirodi veseljak, voli zapjevati i uvijek je spreman pomoći drugima.

Buco će danas biti dobar domaćin. Mislim da tremu nemam, ekipa je dobra i mislim da ću se pokazati kao dobar domaćin, da će biti dobra i vesela večera", najavljuje domaćin, a Goran za njega kaže: Buco vodi glavnu riječ za stolom. Odgovara mi to da je tu netko tko pokreće sve i mislim da bi to mogao biti baš on čitav tjedan."