Večera za 5

Danas za ekipu slavonske 'Večere za 5' kuha strogi profesor Franjo: 'Izvolite, zadivite me!'

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' za ekipu će kuhati njezin najstroži član, strukovni profesor Franjo Požega. Današnji domaćin živi u Našicama gdje uživa u zasluženoj mirovini, a posebno mu je drago provoditi vrijeme u svom vrtu, kuhati i družiti se s prijateljima

09.04.2026 12:12

Nakon 44 godine rada s ljudima, s hranom, u ugostiteljstvu - ja vjerujem da on ovdje ne bi trebao imati problema", reći će Emilija u 'Večeri za 5'. Gosti se slažu, nakon Franjinih mnogobrojnih kritika tijekom protekle tri večere, očekuju puno: Ja danas od Franje očekujem puno. On je stalno kritičan iako uvijek sve pojede", kaže Manda i dodaje: Franjo, Franjo, nakon protekle večere - izvolite, zadivite me!"

Franjo, Večera za 5
Franjo, Večera za 5 FOTO: RTL

Domaćin, pak, kaže: Mislim da nije ni izbor hrane ni kvaliteta hrane toliko bitna koliko druženje." Franjo svojim gostima priprema jela zanimljivih naziva, pa će tako gosti večeras uživati u predjelu 'Orli u umaku, a nije tartar', glavnom jelu 'Mišić bez funkcije u slanini leži u šumi na toplom' te desert 'Ako je Ćiro trener svih trenera onda je ova dama krema svih krema'.

Od Franje večeras očekujem da je sve na nivou. On je čovjek od iskustva, od manira i vjerujem da će on dio svog iskustva prenijeti i na našu večeru", zaključuje Dražen.

Hoće li Franjina večera ispuniti očekivanja gostiju - doznajte od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

