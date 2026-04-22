Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Danas za vatrogasnu ekipu 'Večere za 5' kuha Josip: 'Nisam ni sumnjao da će biti nešto drugačije'

Treći dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava ekipu će u DVD Pučišća ugostiti Josip Martinić

RTL.hr
22.04.2026 13:20

Josip radi u kamenolomu gdje se bavi eksploatacijom kamena, a dužnosti vatrogasca obožava obavljati te to smatra svojim životnim pozivom.

U 'Večeru za 5' prijavio se jer želi podržati humanitarnu akciju koju su osmislili ostali vatrogasci s otoka Brača i otvoreno priznaje: Da sam se išao natjecati ne bih se prijavio, ali za humanitarne svrhe uvijek."

FOTO: RTL

Nisam od velikih očekivanja. Meni je glavno da se zabavimo, najedemo, izmijenimo iskustva", kaže današnji domaćin, a njegov kolega Nikola za njega kaže: Jozo je prvo čovjek. Skroman, tu je uvijek kad god zatreba bilo kakva pomoć uvijek će se odazvati."

FOTO: RTL

Od njega očekujem da će biti super domaćin, da će nam skuhati odlična jela i da ćemo se dobro zabaviti", rekla je Žana.

Domaćin će svoju večeru pripremiti s rižom, piškotama, janjećim iznutricama, plućnom maramicom, sipom, kavom i krumpirom. Nisam ni sumnjao da će biti nešto drugačije", reći će Nikola, a Ana dodati: Ja se jako veselim da nije samo riba, malo za promjenu."

FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Pročitaj na Net.hr
