Domaćica Ivana otkrila je veliku želju te zašto je nije uspjela ostvariti: 'Iznenada je tata umro, a on je jedini radio'

Pretposljednja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' je financijska savjetnica Ivana Baturić Makovac , a tijekom pripreme predjela je otrkila zašto nije odmah po završetku srednje škole upisala fakultet iako joj je to bila velika želja. ''Jako sam rano krenula raditi jer je, po završetku mog srednjoškolskog obrazovanja iznenada tata umro od raka gušterače'', ispričala je Ivana. ''Nismo to očekivali, moja braća su još bila mala. On je u to vrijeme jedini u obitelji radio, a mama je bila domaćica. Bilo nas je petero. Željela sam i planirala upisati fakultet: jezike ili marketing, menadžment – tako nešto. No, kako se sve to tako dogodilo, moraš se nekako snaći pa sam počela raditi'', dodala je Ivana.

Ivana je priznala kako joj je tada bilo jako teško. ''Imala sam kolegice koje su tada krenule na faks. Znam da je i mojoj mami bilo jako žao što mi to nije mogla priuštiti to daljnje školovanje jer sam završila gimnaziju. Međutim, to me nije obeshrabrilo jer sam si govorila da uvijek mogu naknadno'', rekla je Ivana koja je u međuvremenu upisala menadžment sporta i turizma u Čakovcu. ''Ostala mi je još godina i pol, no onda se dogodila ta situacija s pandemijom, a i kćer sam rodila. Kada ona malo poraste vjerujem da ću uspjeti to završiti'', rekla je Ivana. ''To mi je želja'', zaključila je.

