Muška ekipa 'Večere za 5' je slobodna! Snježana ima ideju: 'Prijavit ćemo ih u Ljubav je na selu'

Na večeri kod Marka razgovaralo se i o ljubavnom statusus. Kandidati ovotjedne 'Večere za 5', kako su rekli, većinom su slobodni. ''Naći će se vremena za to'', komentirao je Karlo. Snježana Š. je našla rješenje. ''Budemo ih prijavili na 'Ljubav je na selu'. Obojicu'', komentirala je. ''Ja sam to odmah rekla, no nisu se baš složili'', dodala je Snježana B., a Marko je komentirao da zašto ne: ''Treba i to probati. Ako sam se mogao na ovo prijaviti, mogu i tamo.'' Karlo se ipak nije složio s njima. "Ne bih se prijavio u 'Ljubav je na selu', ali nikad ne reci nikad. Ja sve volim probati'', komentirao je.