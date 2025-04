Današnji domaćin 'Večere za 5' Goran najavljuje: 'Bit će zabavno i sigurno nitko neće otići gladan'

Onome tko me nije još upoznao mogu reći jedino da sam dosta društven čovjek, veseljak - ukratko, dobar pajdaš", reći će za sebe današnji domaćin, koji u slobodno vrijeme voli kuhati, ali na prvom mjestu je ipak biciklizam. Goran je član biciklističkog klupa Sveta Nedjelja, a vozi i za veterane Tigrova u Rakitju s kojima obilazi spomenike po Hrvatskoj i sudjeluje u utrkama veterana dugima do 200 kilometara.

Natjecateljski sam tip i želim sve što se traži od mene napraviti što bolje. Kad bih eventualno ja osvojio glavnu nagradu počastio bih sve svoje prijatelje", kaže Goran, koji će večeru pripremiti s komarčom, to jest, oradom, bijelim vinom, špekom, puranom, mlincima, jajima i marmeladom od ruže. Zagorski puran, to je delicija prava", komentirat će popis sastojaka Juraj i dodati: Od Gorana večeras ne očekujem ništa manje od pravog tuluma, večere i zabave u punom sjaju", a slično će svoju večeru najaviti i sam domaćin i reći: Vidjet ćete kako jedan dobar pajdaš to radi, bit će sigurno zabavno i nećete otići gladni."

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.