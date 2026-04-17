Danica iz 'Večere za 5' tek je prije 14 godina prvi put bila na moru: 'Sanjala sam ga, ali nisam znala što je to'

icon-close

U pitoresknom zagorskom naselju Repnu, u sklopu popularnog kulinarskog showa "Večera za 5", jedna je domaćica otvorila vrata ne samo svog doma, već i svoje duše. Danica, energična umirovljenica britkog jezika i jedinstvenog stila, uz mirise tradicionalnih jela podijelila je s gostima i gledateljima dirljivu priču o životu ispunjenom radom, odricanjem i slobodom koju je istinski okusila tek u zlatnim godinama.

Život u četiri zida i propuštene prilike

Dok je pripremala bogatu večeru za svoje goste, Danica se prisjetila vremena kada su putovanja za nju bila samo daleki san. Njezin život dugo se odvijao unutar granica vlastitog doma i imanja, a razlog tome nije bila samo posvećenost poslu i obitelji. "Prije sam ni išla nikome", započela je svoju ispovijest. "Bila sam furt doma... a i moj suprug je bio ljubomoran. Nije mi dao. Nikam mi nije dao", iskreno je ispričala, opisujući razdoblje života u kojem nije imala slobodu kretanja i druženja. Dok su drugi putovali i stvarali uspomene, ona je, kako kaže, morala biti kod kuće.

Danica, Večera za 5 FOTO: RTL

Ta sjećanja, ispričana bez gorčine, ali s dozom nostalgije za propuštenim, dala su dublji kontekst njezinoj današnjoj nezaustavljivoj energiji i želji da nadoknadi sve što je nekoć smatrala nedostižnim.

Oslobođenje u mirovini: 'Sada idem po svijetu'

Daničina životna priča doživjela je preokret ulaskom u mirovinu. To razdoblje za nju nije značilo usporavanje, već upravo suprotno – oslobođenje i početak nove, uzbudljive etape. "A onda sam se oslobodila. Idem po svijetu jer ga prije nisam vidjela", s ponosom je rekla. Uključila se u udrugu umirovljenika i s njima počela otkrivati ljepote koje su joj desetljećima bile uskraćene. Upravo su ti izleti postali njezin prozor u svijet, a jedno putovanje posebno joj se urezalo u pamćenje.

Danica, Večera za 5 FOTO: RTL

Prvi susret s morem