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Večera za 5

Daniel iz 'Večere za 5' je stilist za hranu: Evo što se zapravo krije iza savršene pjene na pivu!

Daniel Pavleković (39) domaćin je druge večere zagrebačkog tjedna 'Večere za 5'. Iako je po struci kuhar, danas se bavi stiliziranjem hrane za reklame, kataloge i kuharice, a gledateljima je otkrio i jedan zanimljiv trik iz svog posla

RTL.hr
20.10.2026 18:00

Druge večeri zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' za svoje će goste kuhati Daniel Pavleković (39), koji je po struci kuhar, no danas se bavi nešto drukčijim poslom – stiliziranjem hrane.

"Po struci sam kuhar, ali to je otišlo u smjeru stiliziranja hrane, čime se trenutačno bavim", otkrio je Daniel te objasnio što njegov posao zapravo podrazumijeva.

Daniel, Večera za 5
Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

"Stiliziranje hrane u biti je ukrašavanje hrane u svrhu snimanja reklama ili raznih kataloga i kuharica", pojasnio je.

Daniel je zatim demonstrirao jedan od zanimljivih trikova kojima se koristi tijekom snimanja reklama, a riječ je o tome kako postići da pjena na pivu izgleda savršeno i dugo zadrži svoj oblik.

Daniel, Večera za 5
Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

"Zagrabit ćemo bjelanjke koji su prethodno istučeni i samo ćemo ih namjestiti da izgledaju kao prava pjena na pivu", objasnio je Daniel i pokazao kako se uz jednostavan trik može postići efekt svježe natočenog piva.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 daniel
Večera za 5

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