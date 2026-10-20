Daniel iz 'Večere za 5' je stilist za hranu: Evo što se zapravo krije iza savršene pjene na pivu!

Daniel Pavleković (39) domaćin je druge večere zagrebačkog tjedna 'Večere za 5'. Iako je po struci kuhar, danas se bavi stiliziranjem hrane za reklame, kataloge i kuharice, a gledateljima je otkrio i jedan zanimljiv trik iz svog posla

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Druge večeri zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' za svoje će goste kuhati Daniel Pavleković (39), koji je po struci kuhar, no danas se bavi nešto drukčijim poslom – stiliziranjem hrane. "Po struci sam kuhar, ali to je otišlo u smjeru stiliziranja hrane, čime se trenutačno bavim", otkrio je Daniel te objasnio što njegov posao zapravo podrazumijeva.

icon-expand icon-close icon-close Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

"Stiliziranje hrane u biti je ukrašavanje hrane u svrhu snimanja reklama ili raznih kataloga i kuharica", pojasnio je. Daniel je zatim demonstrirao jedan od zanimljivih trikova kojima se koristi tijekom snimanja reklama, a riječ je o tome kako postići da pjena na pivu izgleda savršeno i dugo zadrži svoj oblik.

icon-expand Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL