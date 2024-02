Daniel jelima oduševio, no Nikola je imao veliku zamjerku: 'Morao sam jesti janjetinu sa sokom, dobro da se nisam onesvijestio'

Student Daniel Mijatović ugostio je protukandidate prvog dana ovotjedne 'Večere za 5' . Osvojio je visokih 38 bodova i oduševio ekipu. Mirjana i Irena dale su Danielu desetke. "Sve je bilo savršeno, stvarno sam iznenađena večerom, sve je bilo preukusno i predobro. Domaćinu sve najbolje, bilo je perfektno", komentirala je Irena. Složila se i Mirjana, dok su Tina i Nikola bili nešto stroži pa su domaćinu dali po devet bodova. "Morao sam jesti janjetinu sa sokom, dobro se nisam onesvijestio. Jedina zamjerka je to, drugo je sve bilo ok", poručio je Nikola.

Pripravu večere Daniel je započeo desertom 'Slatka tajna'. Radilo se o sirovoj torti. "Pretpostavljam da je med unutra. Volim jesti sve slatko, i s čokoladom bi bila zadovoljna", komentirala je Tina kroz smijeh. "Med i đumbir bi mogli biti u desertu, to je dobra kombinacija po meni", dodao je Nikola. Nakon sirovog deserta, mladić se okrenuo pripravi glavnog jela - 'Posljednje večere'. "Zvuči mi jako, jako, naježim se, ime mi ne vuče na nešto lijepo", komentirala je Irena naziv glavnog jela. "Što bi mogao poslužiti pa da bude posljednja? Ne znam što bi mogao", kroz smijeh je dodao Nikola. Janjetina s Paga, batat, krumpir - Daniel je glavno jelo spravio u pećnici. Uskoro se domaćin prebacio i na predjelo 'Eko zalogaj'. "Kozji sir, med, nešto grožđa, oraha...", procijenila je Irena predjelo. "Asocira me na proizvode iz ekološkog uzgoja, nešto domaće", dodala je Tina. I bilo je tako - sve je za predjelo Daniel poslužio iz ekološkog uzgoja. Sir, pečenica, rajčica i rikola sadržavali su predjelo.

Uskoro se ekipa upoznala u slavnom kombiju, a Daniel je za to vrijeme pripremao aperitive - bez alkohola. Bezalkoholni mojito nije sve oduševio. "Aperitiv mora biti alkoholan", rekao je Nikola. "Malo je bio čudan aperitiv, ali popilo se", dodao je. "Antialkoholičar sam, ali serviram ga", komentirala je, pak, Mirjana.

Mojito bez alkohola prethodio je predjelu nazvanom 'Eko zalogaj'. "Izgledao je dosta jednostavno, takav tanjur se dobije s takvim proizvodima, ništa neobično", komentirala je Tina predjelo. "On je mlad i to je tako", dodala je Mirjana. "Kozji sir je bio ok, nije bio žestok niti intenzivan. Pečenica je preuzela miris sira, bila je vrh", zaključila je Tina komentiranje predjela.