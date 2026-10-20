Daniel oduševio suprugu u 'Večeri za 5'! Dala mu dvije desetke: 'Iznimno, iznimno ukusno'

Ocjenjivanje u 'Večeri za 5' ovoga je puta bilo posebno zanimljivo jer je Katarina Pavleković morala ocijeniti kulinarsko umijeće vlastitog supruga Daniela. Iako je kroz šalu priznala da joj nije lako dati mu najvišu ocjenu, na kraju nije imala zamjerki ni na hranu ni na atmosferu!

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Ovotjedno izdanje 'Večere za 5' posebno je po tome što među kandidatima sudjeluje i bračni par, Daniel i Katarina Pavleković. Daniel je svoje goste ugostio prvi, a među onima koji su morali ocijeniti njegov trud našla se i njegova supruga Katarina. Iako ga najbolje poznaje, to je nije spriječilo da njegovoj večeri dodijeli najviše ocjene!

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

Katarina je suprugu za hranu dala čistu desetku, premda je kroz šalu priznala da joj to nije bilo lako izgovoriti. "Večeras je hrana bila iznimno, iznimno ukusna. Teška srca moram priznati – deset", komentirala je Katarina. Jednako zadovoljna bila je i atmosferom, za koju je Daniel također zaradio deset bodova.

icon-expand Katarina, Asia Express FOTO: RTL