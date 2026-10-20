Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Daniel oduševio suprugu u 'Večeri za 5'! Dala mu dvije desetke: 'Iznimno, iznimno ukusno'

Ocjenjivanje u 'Večeri za 5' ovoga je puta bilo posebno zanimljivo jer je Katarina Pavleković morala ocijeniti kulinarsko umijeće vlastitog supruga Daniela. Iako je kroz šalu priznala da joj nije lako dati mu najvišu ocjenu, na kraju nije imala zamjerki ni na hranu ni na atmosferu!

RTL.hr
20.10.2026 20:00

Ovotjedno izdanje 'Večere za 5' posebno je po tome što među kandidatima sudjeluje i bračni par, Daniel i Katarina Pavleković. Daniel je svoje goste ugostio prvi, a među onima koji su morali ocijeniti njegov trud našla se i njegova supruga Katarina. Iako ga najbolje poznaje, to je nije spriječilo da njegovoj večeri dodijeli najviše ocjene!

Katarina, Daniel, Večera za 5
Katarina, Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

Katarina je suprugu za hranu dala čistu desetku, premda je kroz šalu priznala da joj to nije bilo lako izgovoriti. "Večeras je hrana bila iznimno, iznimno ukusna. Teška srca moram priznati – deset", komentirala je Katarina.

Jednako zadovoljna bila je i atmosferom, za koju je Daniel također zaradio deset bodova.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Večerašnja atmosfera je bila zabavna. Svi smo se ismijali. Mislim da je Daniel mislio na sve i da se maksimalno potrudio za ovu večeru", objasnila je svoju ocjenu.

Tako je Daniel od svoje supruge osvojio maksimalnih 20 bodova, a hoće li Katarina biti jednako uspješna kada dođe njezin red za kuhanje, tek ćemo vidjeti!

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 daniel katarina
Večera za 5

Umjesto odmora nakon predjela, Daniel gostima zadao tjelovježbu: 'Kako ću ja u ovoj haljini?'

Moglo bi te zanimati

Maja iz 'Večere za 5' sve nade položila u desert: 'Ovo je pistacija-malina fantazija'

Iznenađenje u 'Večeri za 5'! Katarina i Daniel otkrili da su supružnici: 'Došli smo saznati tko bolje kuha'

Bit će vatreno u 'Večeri za 5'! Iris se zapalio papir za pečenje: 'Sad ću zapaliti atmosferu'

Od bračnog para do pjevačice i majke šestero djece: Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5'!

Ovaj tjedan 'Večera za 5' seli u glavni grad: Tko su zagrebački domaćini u borbi za pobjedu?

Kristina iz 'Večere za 5' otkrila recept za pohani sladoled: Ovaj desert spaja vruće i hladno!

Pročitaj na Net.hr
Preminula je unuka slavnog Roberta F. Kennedyja: Imala je samo 42 godine
Wonder Woman zasjala na crvenom tepihu: Ima 75 godina, a izgleda kao djevojka
Pjevač Josip Bačić otkriva: 'Krenuo sam na treninge plesa i na satove pjevanja'
Bila je najpoznatija mračna djevojčica Hollywooda: Evo kako Christina Ricci izgleda danas
Mariah Carey dobila sudski spor: Bratu odbacili tužbu, tražio desetke milijuna dolara
Poznata atraktivna voditeljica Alex Cooper postala majka i podijelila prvu fotografiju bebe
Više od 30 godina nakon smrti pojavile se nove sumnje: Je li Kurt Cobain ubijen?
Sestra preminule manekenke objavila srcedrapajuću poruku: 'Samo želim svoju sestru'
Lana Radeljak objavila neviđene fotografije s vjenčanja, pratitelji: 'Najljepši na svijetu'
Nije joj trebalo puno da privuče poglede: Zgodna crnka ukrala show na šetnici uz Muru