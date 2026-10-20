Daniel oduševio suprugu u 'Večeri za 5'! Dala mu dvije desetke: 'Iznimno, iznimno ukusno'

Ovotjedno izdanje 'Večere za 5' posebno je po tome što među kandidatima sudjeluje i bračni par, Daniel i Katarina Pavleković. Daniel je svoje goste ugostio prvi, a među onima koji su morali ocijeniti njegov trud našla se i njegova supruga Katarina. Iako ga najbolje poznaje, to je nije spriječilo da njegovoj večeri dodijeli najviše ocjene!
Katarina je suprugu za hranu dala čistu desetku, premda je kroz šalu priznala da joj to nije bilo lako izgovoriti. "Večeras je hrana bila iznimno, iznimno ukusna. Teška srca moram priznati – deset", komentirala je Katarina.
Jednako zadovoljna bila je i atmosferom, za koju je Daniel također zaradio deset bodova.
"Večerašnja atmosfera je bila zabavna. Svi smo se ismijali. Mislim da je Daniel mislio na sve i da se maksimalno potrudio za ovu večeru", objasnila je svoju ocjenu.
Tako je Daniel od svoje supruge osvojio maksimalnih 20 bodova, a hoće li Katarina biti jednako uspješna kada dođe njezin red za kuhanje, tek ćemo vidjeti!
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.