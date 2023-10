Danijela B. je upoznala svog muža u kafiću: 'Osvojio me upornošću'

Danijela B. je svog muža upoznala u kafiću. ''Svirao je i pjevao u kafiću pa smo pjevali zajedno. Pjevali smo pjesmu 'Jednom kad noć' – to je bio naš prvi kontakt'', rekla je. Manuela je također upoznala svog muža u kafiću prije 12 godina. ''Ja sam konobarila, a on je došao na piće. Prvo me živcirao, no onda kada smo krenuli razgovarati i prelaziti spontano iz teme na temu i tada sam shvatila koliko je on super čovjek'', prepričala je. Melita je svog muža upoznala u disko klubu: ''Tamo smo se sreli i poljubili. Tako je priča krenula, a traje i dan danas''.

Danijela B. se našalila kako nije on nju osvojio, već ona njega i to pjesmom. ''On je mene osvojio upornošću'', priznala je. Danijela D. smatra kako je u odnosu ključno da se obje strane potrude. Manuela smatra kako u današnje vrijeme, osim što muškarac može prići ženi, i žena može prići muškarcu. ''Ako se svide jedno drugome te ako si 'kliknu' onda je to to'', rekla je kroz osmijeh Melita. Danijela D. je komentirala kako joj je muž često zbog posla odsutan. ''Nema tu mogu ili ne mogu. Stavite si u glavu da to tako i ne kukate'', komentirala je. Danijela D. smatra kako joj to uspijeva jer je dobro organizirana: ''S dobrom organizacijom možeš sve''.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!