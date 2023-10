Danijela B. je majka osmero djece: 'Ja sam znala reći kako je to moja karijera – biti majka'

Pretposljednja kandidatkinja ovotjedne 'Večere za 5' je majka osmero djece Danijela Bušić, a tvrdi kako joj se majčinstvo dogodilo spontano.

''Čak kada sam rodila drugo dijete, nisam mislila da ću imati više djece jer nam je bila jako teška situacija s njim'', priznala je Danijela B. Manuela je komentirala kako ju je planirala pitati je li planirala toliko djece s obzirom da smatra da nije moguće ''da ti se baš osmero dogodi''.

U svakom slučaju Danijela B. priznaje da kako je ovako bilo lakše i bolje. ''Ja sam znala reći kako je to moja karijera – biti majka'', rekla je. Melita je dodala kako se to ne može planirati. ''Ali to jedno drugo čuva, jedno drugo pazi, a jesu li došli do takvog zaključka ili su planirali ne znam. Nismo je stigle pitati'', rekla je. Danijela D. je dodala kako ljudi puno toga ne mogu planirati, već se stvari dogode.